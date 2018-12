La Justicia le dijo "no" al hombre que quería quitarse 20 años en el DNI

El autotitulado gurú de la positividad holandés Emile Ratelband siente que tiene 49 años, pero para la ley holandesa sigue teniendo 69.



Una corte holandesa rechazó el lunes el pedido de Ratelband de restar 20 años a su edad en un caso que despertó interés en el mundo.



"El señor Ratelband tiene derecho a sentirse 20 años más joven que su edad verdadera y de actuar en consecuencia", dijo la corte de Arnhem en un comunicado de prensa.



"Pero enmendar su fecha de nacimiento haría desaparecer 20 años del registro de nacimientos, muertes, casamientos y parejas registradas. Esto tendría una serie de consecuencias legales y sociales indeseadas".



Ratelband acudió al tribunal el mes pasado con el argumento de que no se sentía como un hombre de 69 años, y que su pedido era congruente con otras formas de transformación personal que ganan aceptación en Holanda y el mundo tales como el cambio de nombre o de género.



Pero la Corte dijo en su fallo que la ley holandesa asigna derechos y obligaciones basadas en la edad "tales como el derecho al voto y el deber de asistir a la escuela. Si se hiciera lugar al pedido del señor Ratelband, esos requisitos carecerían de sentido".



La corte dijo que reconocía "una tendencia en la sociedad por la cual la gente se siente bien de salud por más tiempo, pero no lo considera un argumento válido para enmendar la fecha de nacimiento de una persona".



Dijo que Ratelband no logró convencer a la corte de que padece discriminación por su edad. Añadió que "existen otras alternativas para combatir la discriminación por edad sin enmendar la fecha de nacimiento de la persona".