"La homosexualidad parece ser una moda", dijo el Papa Francisco

El papa Francisco dio una serie de entrevistas que serán parte de un libro, que se publicará este lunes en varios idiomas. En La fuerza de la vocación, de Fernando Prado, se lo describe "preocupado" por la homosexualidad en el seno de la Iglesia. Y sus declaraciones volvieron a despertar la polémica.Según informó la agencia DPA, el pontífice señaló, de acuerdo con extractos que se han dado a conocer: "En nuestras sociedades la homosexualidad parece ser una moda y esta mentalidad influye en cierto modo en la Iglesia".En La Fuerza de la vocación, el autor, que es un sacerdote misionero español, lo describe "preocupado" por los homosexuales que hay en el clero y en los seminarios. Francisco lo calificó como un asunto "muy serio" y opinó que aquellas personas que tienen "esta tendencia tan arraigada" no deberían ser admitidas en los seminarios.Francisco reiteró pronunciamientos pasados del Vaticano sobre la forma en que se seleccionan a los jóvenes seminaristas y dijo: "Debemos prestar mucha atención a la madurez humana y sentimental" cuando se entrena a futuros sacerdotes.La agencia noticiosa italiana ANSA citó a Francisco en el libro cuando comenta sobre clérigos que le han dicho que tener a homosexuales en residencias religiosas católicas "no es grave" porque es "solamente una expresión de afecto". Ese razonamiento "es erróneo", respondió Francisco. "En la vida consagrada y sacerdotal no hay lugar para ese tipo de afecto".Aun así, Francisco, cómo lo ha hecho previamente, resaltó que los católicos homosexuales contribuyen a la vida de la Iglesia y que ésta debe recordar siempre que "son personas que viven al servicio de la Iglesia, de la comunidad cristiana, del pueblo de Dios". Fuente: (Télam, AP, DPA).-