Macron sobre las protestas en París: "No quieren ningún cambio, quieren el caos"

En el marco del G20, el presidente francés condenó los violentos incidentes ocurridos este sábado en París en contra de los aumentos en la nafta. "Lo ocurrido hoy no tiene nada que ver con la expresión pacífica de las protestas", expresó.Las declaraciones de Macron llegan después de tres semanas de protestas en las calles de París que llegaron a su punto más álgido con la toma del Arco de Triunfo por los denominados "chalecos amarillos" que dio lugar a una verdadera batalla campal con la policía en la que se registraron 110 heridos (entre ellos, 16 policías) y 270 detenidos.También se montaron barricadas en varios barrios del centro de la capital gala por las protestas contra el alza en el precio de los combustibles tras la quita de subsidios y la del costo de vida en Francia en general."Lo que pasó hoy en París no tiene que ver con la expresión pacífica de una rabia legítima, se identificará los autores y se los considerará responsable de sus actos ante la Justicia", subrayó el presidente francés."Escucharé siempre a los opositores pero nunca aceptaré la violencia. Ninguna causa justifica los desbordes que se vieron hoy", agregó.Este sábado la policía volvió a lanzar gas lacrimógeno contra los manifestantes que invadieron no sólo la azotea del Arco de Triunfo sino también la Tumba del Soldado Desconocido, el cenotafio en honor a los militares muertos en la Primera Guerra Mundial, para colocarse bajo la llama eterna y entonar el himno nacional francés.La policía evacuó y clausuró las famosas Galerías Lafayette, Printemps Haussmann, cerca de la Ópera de París, unos cinco kilómetros al noreste del Arco del Triunfo."Quiero decir lo mucho que me ha sorprendido este cuestionamiento a los símbolos de Francia: el hecho de que el Arco del Triunfo haya sido marcado, de que alrededor de la tumba del soldado desconocido pudiera tener lugar una manifestación, expresó el primer ministro francés, Edouard Phillip.De acuerdo a Phillip, unas 5 mil personas se manifestaron en París. El Ministerio del Interior registró que unas 75 mil lo hicieron en todo el país.Las protestas contra las medidas del Gobierno de Macron iniciaron el 17 de noviembre con más de 280 mil personas en las calles de todo el país. Se registraron dos muertos en el interior de Francia en el marco de la violencia suscitada.