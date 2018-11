Brasil: La Corte Suprema analizará el martes un nuevo pedido de libertad a Lula

La Segunda Sala de la Corte Suprema de Brasil analizará el martes 4 de diciembre un nuevo habeas corpus que pide la libertad que solicitó la defensa del ex presidente Luiz Inacio "Lula" da Silva, quien está preso desde abril de 2018, acusado por corrupción, informaron fuentes oficiales.La procuradura general de la República de Brasil, Raquel Dodge, sentó hoy su posición en una presentación a la Corte y le recomendó que rechace el habeas corpus y confirme la prisión de Lula.Según su escrito, el recurso de la defensa de Lula se apoya en "suposiciones frágiles y sin fundamentos que no encuentran eco en las pruebas", informó la agencia de noticias EFE.Los abogados de Lula decidieron presentar el recurso después de que el juez que le condenó en primera instancia, Sergio Moro, aceptase ser ministro de Justicia del Gobierno que el presidente electo, Jair Bolsonaro, que asumirá el 1 de enero.Moro, quien condujo la operación anticorrupción Lava Jato en primera instancia, condenó a Da Silva el año pasado a 9 años y 6 meses por corrupción pasiva y lavado de dinero, en un asunto relacionado con los desvíos destapados en la estatal Petrobras.Esa pena fue ampliada en enero pasado a 12 años y 1 mes por un tribunal de segunda instancia y en abril fue el propio Moro el que decretó su ingreso en prisión.A principios de este mes, el magistrado aceptó la invitación del ultraderechista Jair Bolsonaro para ser el futuro ministro de Justicia de su gobierno.La defensa de Lula, fundador y líder del Partido de los Trabajadores (PT), alegó "la irremediable pérdida de la imparcialidad" de Moro "para procesar y juzgar" al ex jefe de Estado (2003-2010), con quien el magistrado "estableció una relación de enemistad capital", además de "demostrar la existencia de intereses" extrajudiciales.Este nuevo habeas corpus será evaluado por los cinco jueces que integran la segunda sala del Supremo: Luiz Edson Fachin, Carmen Lucia Antunes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes y el decano del tribunal, José Celso de Mello. Fuente: (Télam).-