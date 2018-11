Viajes a Brasil y fiebre amarilla: Los destinos afectados y la vacunación

Qué es

Con la cercanía del verano y pese a la devaluación del peso, las playas de Brasil siguen siendo una tentación para los argentinos. Según el Embratur, ente de turismo de Brasil, entre diciembre de 2017 y fines de febrero de 2018, viajaron 1.345.150 argentinos. Los destinos más visitados: Florianópolis, Río de Janeiro, Bombinhas, Buzios y Foz de Iguazú.Sin embargo, no solo los problemas económicos en la Argentina ensombrecen el verano brasileño: se suma la fiebre amarilla que, durante la temporada pasada, provocó largas colas en los vacunatorios entre quienes ya tenían sus vacaciones planeadas.La fiebre amarilla es una enfermedad viral que se transmite a través de la picadura de ciertas especies de mosquitos. Puede ser grave y provocar la muerte.Dado que no existe tratamiento específico para esta enfermedad, la mejor manera de evitarla es la vacunación y evitar la picadura. Ante la posibilidad de un viaje, siempre conviene consultar al médico."Actualmente la vacuna contra la fiebre amarilla está recomendada para quienes viajen a todo Brasil excepto algunos estados del Nordeste como Natal, Recife, Fortaleza, que no tienen circulación del virus", explica Lilián Testón, coordinadora del Departamento de Epidemiología de FUNCEI.Por supuesto, también utilizar repelente y ropa clara con brazos y piernas cubiertos. "Estas medidas previenen otras enfermedades transmitidas por mosquitos como dengue, zika y chikungunya", agrega Testón.Para quienes hagan escala en un estado de riesgo -pasajeros en tránsito que permanezcan en el avión o en el aeropuerto- "no es necesaria la vacunación", aclara la especialista.La vacuna está contraindicada para menores de 6 meses, embarazadas y mujeres en período de lactancia, mayores de 60 años, personas con alergia al huevo, gelatina o proteínas de pollo y aquellos que tienen alteraciones del sistema inmune (como trasplantados o con VIH, entre otros). Si, por ejemplo, una persona mayor de 60 años quiere vacunarse porque va a viajar, debe consultar al médico y tener orden médica que indique que puede recibir la vacuna.La vacuna debe aplicarse al menos 10 días antes de viajar. Es gratuita. Se aplica en hospitales públicos. Turnos y consultas en www.argentina.gob.ar/vacunarse-contra-la-fiebre-amarilla. "En caso de no conseguir turno, se debe llevar el pasaje que compruebe la fecha del viaje al centro de vacunación", señala Testón.El Ministerio de Salud de la Nación tiene una línea de consulta telefónica: 0800-222-0651.