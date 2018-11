May afirmó que el Brexit no cambiará la relación de Gran Bretaña con Malvinas

"Nuestra profunda e histórica relación constitucional con las Islas no cambiará como consecuencia del Brexit. Como ya dejé en claro, vamos a negociar un acuerdo para toda la familia británica, incluidas las Islas Falkland y los territorios de ultramar del Reino Unido. Tenemos contactos frecuentes con las Islas Falkland en múltiples niveles, y vamos a seguir tomando en consideración sus prioridades a lo largo del proceso de salida de la Unión Europea", dijo May.En declaraciones al diario Clarín, la mandataria afirmó además que "argentinos, británicos e isleños se benefician todos cuando el Reino Unido y la Argentina trabajan en conjunto".Tras manifestar que ve a la Argentina como "un socio clave", se mostró "complacida" de ser la primera premier británica en visitar la Ciudad de Buenos Aires."Este es solo el hito más reciente en un camino que muestra un fortalecimiento de las relaciones entre el Reino Unido y la Argentina. Vemos a la Argentina como un socio clave", dijo.May consideró que "el comunicado conjunto que el ministro de la Cancillería Británica, Sir Alan Duncan, acordó en 2016 sentó las bases de una mayor cooperación, en una gran diversidad de áreas"."Y se han registrado intercambios realmente positivos entre nosotros. Entre los cuales figuran la primera visita en 25 años de un canciller británico a la Argentina, ocurrida este año, y la visita del jefe de Gabinete Marcos Peña al Reino Unido el pasado junio, ocasión en que tuve el placer de recibirlo en Downing Street", señaló.La dirigente conservadora, que se refirió a las Islas Malvinas como "Falkland", afirmó que "la Argentina y el Reino Unido comparten un enfoque maduro" en torno al archipiélago."Si bien discrepamos en el tema, esto no nos impide trabajar juntos en las áreas donde tenemos prioridades compartidas. Como, por ejemplo, combatir el uso de armas químicas o abordar el problema del cambio climático. Yo diría que argentinos, británicos e isleños se benefician todos cuando el Reino Unido y la Argentina trabajan en conjunto", dijo.Resaltó que "una particular muestra de ello es el anuncio realizado esta semana de un nuevo servicio aéreo entre San Pablo y las Islas Falkland, que incluye escalas en Córdoba"."Como dijeron los miembros de la Asamblea Legislativa de las Falkland, esto fortalecerá las conexiones de las Islas con el mundo, contribuirá a su crecimiento económico y desarrollo, y traerá enormes beneficios sociales a la comunidad isleña. Y también beneficiará económicamente a la región", señaló.