La sonda InSight de la NASA envía las primeras fotos de la superficie de Marte

Internacionales La sonda Insight de la NASA llegó a Marte y envió la primera imagen

My first picture on #Mars! My lens cover isn't off yet, but I just had to show you a first look at my new home. More status updates:https://t.co/tYcLE3tkkS #MarsLanding pic.twitter.com/G15bJjMYxa — NASAInSight (@NASAInSight) 26 de noviembre de 2018

To the people who got me here, and all the fans who have cheered me on, this one's for you! Now let's all catch our breath before the deep science begins. https://t.co/3GQNAjWwMY #MarsLanding — NASAInSight (@NASAInSight) 27 de noviembre de 2018

La sonda espacial InSight, que aterrizó con éxito en la superficie de Marte este lunes, ha enviado las primeras imágenes de la superficie del planeta rojo tras haber realizado un viaje de 458 millones de kilómetros en el espacio, informa la NASA.La segunda imagen capta los instrumentos de la sonda espacial, lo que (según el equipo de especialistas de la NASA), indica que los paneles solares del dispositivo funcionan exitosamente y convierten la luz en electricidad.En los próximos días el equipo controlará una mano robotizada y usará una cámara conectada para tomar fotos del suelo y decidir dónde colocar los instrumentos para investigar la estructura interna del planeta.Según los especialistas, el despliegue de instrumentos durará dos o tres meses. Durante dos años, la sonda (que cuenta con un sismómetro a bordo) estudiará la estructura interna del planeta, registrando la actividad sismológica y usando dispositivos para investigar los flujos de calor. Fuente: (RT).-