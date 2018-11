El príncipe heredero saudí "ordenó el asesinato de Khashoggi", según la CIA

En el marco de la investigación la CIA analizó numerosos datos de inteligencia, entre ellos, una llamada telefónica que el hermano del príncipe heredero y embajador de Arabia Saudita en EE.UU., Khalid bin Salmán, mantuvo con el periodista.



Durante aquella conversación Khalid le dijo a Khashoggi que debería ir al consulado saudí en Estambul para recoger los documentos que necesitaba para poder casarse con su novia turca, asegurando al columnista de The Washington Post, que se mostraba crítico hacia el Gobierno saudí, que no correría ningún riesgo y sería seguro hacerlo.



The Washington Post detalla que no está claro si Khalid sabía que nada más entrar en el consulado el periodista iba a ser asesinado, pero se conoce que hizo aquella llamada bajo la petición de Mohammed bin Salmán.



La conclusión de los expertos de la CIA también se basó en el asesoramiento de la figura del príncipe heredero en la vida política de Arabia Saudita. "La postura aceptada es que no hay manera que esto haya pasado sin que él estuviera al tanto o involucrado", comentó al periódico un oficial estadounidense que conoce los resultados de la investigación de la agencia.



A pesar del escándalo, el príncipe heredero se mantendrá en el poder y "da por hecho" que en el futuro se convertirá en rey, sostienen los analistas de la CIA. Para la Agencia Central de Inteligencia Mohammed bin Salmán es un "buen tecnócrata", pero también una persona arrogante con carácter inestable que puede pasar de la calma al enfado rápidamente y "no parece entender que hay algunas cosas que no puedes hacer", comentó el interlocutor del periódico.



El 2 de octubre, el periodista saudí Jamal Khashoggi, residenciado en EE.UU. y columnista de The Washington Post, desapareció tras entrar al consulado de Arabia Saudita en Estambul. Dos semanas después, Riad admitió que Khashoggi murió dentro de la misión diplomática. Según su "investigación preliminar", falleció como resultado de "una pelea". En varios medios transcendieron informaciones de que las autoridades turcas poseen pruebas de que Khashoggi fue asesinado y desmembrado en el consulado.



El pasado 15 de noviembre, la Fiscalía de Arabia Saudita solicitó la ejecución de cinco personas sospechosas de haber ordenado y supervisado su asesinato. En total, 11 personas han sido acusadas y 21 se encuentran detenidas en relación con este crimen.



