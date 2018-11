Crece el apoyo al pedido de destitución contra Theresa May en el Reino Unido

Ya son 21 los diputados del Partido Conservador británico que han declarado públicamente haber enviado una petición para que la primera ministra británica, Theresa May, se someta a una moción de confianza como líder de la formación, según cifras ofrecidas este viernes por la cadena pública BBC.



El diputado "tory" Steve Baker, parte de la facción euroescéptica del partido que está promoviendo esa moción, aseguró sin embargo que el límite de 48 peticiones necesarias para activar ese mecanismo se puede rebasar de manera "inminente".



"Necesitamos un plan para el 'brexit' diferente y por esa razón Theresa May tiene que irse", expresó Baker.



Para que se convoque una votación, el presidente del llamado grupo 1922, que aglutina a los diputados conservadores sin cargo ministerial, debe recibir una carta en ese sentido por parte del 15% de los parlamentarios conservadores.



En caso de producirse ese voto, los euroescépticos necesitarían entonces el apoyo del 50% de los 315 diputados "tories" para retirar a May del liderazgo e iniciar un proceso de primarias, cuyo ganador asumiría la jefatura del Gobierno.



Si, por el contrario, la primera ministra recibiera el respaldo de más de la mitad de su grupo, no podría iniciarse un nuevo reto contra su liderazgo en los próximos doce meses.



Al ser cuestionado por posibles candidatos a suceder a May, Baker afirmó que los contendientes a las eventuales primarias deberían "estar o haber estado en el gabinete" de Gobierno y "creer en la opción de abandonar la Unión Europea con (un acuerdo de) libre comercio y no siendo un satélite" de Bruselas. Nuevos ministros Mientras tanto, May rearma su gabinete tras la renuncia de dos ministros y varios funcionarios en discrepancia con el acuerdo con la Unión Europea.



En la cartera del mismo Brexit nombró al ex encargado de Salud, Stephen Barclay, en lugar de Dominic Raab. Se trata de un ex director del banco que lleva su apellido y fue elegido diputado por North East Cambridge en 2010.



En cuanto al ministerio de Trabajo y Pensiones, May designó a Amber Rudd, quien antes había estado al frente del ministerio de Interior pero renunció luego de declarar erróneamente ante un comité del Parlamento sobre los objetivos del gobierno en el tema de los migrantes.