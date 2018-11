Italia: Berlusconi de nuevo a juicio por comprar un testimonio para favorecerlo

El magnate de las comunicaciones y ex primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, de 82 años, volverá a ser juzgado en Italia por haber pagado a un empresario para que no testimoniara sobre sus fiestas, mejor conocidas como las veladas "bunga bunga", informaron fuentes judiciales.El tribunal de Bari (sur) fijó este viernes como fecha para la primera audiencia el 4 de febrero del 2019.El caso remonta a los años 2008 y 2009, cuando estalló el escándalo de las fiestas con prostitutas organizadas en las residencias privadas del entonces jefe de gobierno Berlusconi, para las cuales el ambicioso empresario de Bari Giampaolo Tarantini reclutaba bellas chicas.Condenado en primera instancia a ocho años de cárcel por incitación a la prostitución, Tarantini se encuentra en libertad en espera del proceso de apelación.Berlusconi fue acusado por la fiscalía de Bari de haber pagado al empresario para que durante el juicio no revelara detalles de las famosas veladas del entonces mandatario."Le han pagado cientos de miles de euros y garantizado asistencia legal además de un trabajo fijo para que mintiera a los jueces", asegura la fiscalía.El ex jefe del Gobierno es objeto de varios procesos por soborno de testigos en Milán, Siena, Roma o Turín y se le acusa de haber pagado millones de euros para comprar la discreción de las participantes, todas chicas bellas y jóvenes, en sus fiestas al ritmo de "bunga-bunga".Al igual que en otros casos, el magnate de las comunicaciones no ha negado los pagos a Tarantini y asegura que sólo quiso "ayudar a alguien con una familia con niños que estaba en dificultades financieras"."Estamos seguros de que Berlusconi será absuelto rápidamente", comentó su abogado Nicolo Ghedini al diario La Repubblica. AFP-NA.