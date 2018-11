Presos denuncian que fueron torturados con canciones de Maluma y Bad Bunny

Un preso de una cárcel de México denunció que fueron torturados con canciones de Maluma y Bad Bunny. La denuncia apunta al gobernador de la región y a los fiscales por haber emitido a todo volumen temas de los citados artistas a través de unos altavoces y durante varios días seguidos.



Mientras la demanda sigue su curso, la noticia se viralizó.



Gilberto Aguirre Garza es un ex Fiscal de la ciudad mexicana de Xalapa y cumple allí mismo una condena por delitos relacionados con desapariciones forzosas.



Por medio de su abogado, Aguirre Garza interpuso una demanda ante la Fiscalía General del Estado contra la cárcel de Veracruz, el gobernador y los fiscales.



En el escrito, Gilberto denuncia que es torturado por los funcionarios de la prisión para que haga declaraciones contra otros ex funcionarios públicos mexicanos.



Y ahí es donde aparece lo de "el método de tortura". Aguirre Galarza dijo escuchó durante siete días canciones de Maluma y Bad Bunny a todo volumen.



Como él, otros seis presos también habrían sufrido la misma tortura.



"Ponía un oído sobre una almohada improvisada con una cobija y en el otro oído se ponía un pantalón vaquero apretándolo firmemente, pero aún así el ruido del radio no permitía conciliar el sueño, debido al volumen de la música y la repetición de canciones", indicaban las declaraciones en la demanda.