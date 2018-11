Publicó una foto en malla y la "invitaron" a ir al gimnasio

Subí la primer foto a facebook y recibí el mensaje de la segunda foto.

¿La gente realmente entiende el daño que hacen las palabras?

O sea, me ha costado un vergo lograr aceptarme tal y como soy y viene un imbécil a decirme estas varas. pic.twitter.com/21WYoSoKRL — ?Laura? (@linfocito_) 11 de noviembre de 2018

La foto de una joven en malla enteriza, sonriente en la playa con su papá se convirtió en viral en las últimas horas. No por la foto en sí misma, porque a decir verdad no retrata nada fuera de lo común, sino por uno de los comentarios. Un usuario de Facebook le recomendó ir al gimnasio donde trabaja porque, en su opinión, está "gordita", tiene celulitis y "así no conseguirá chicos". Se trata de otra forma de violencia de género, que no mata, pero lastima mucho y recuerda a la reciente campaña en ese sentido contra el acoso callejero.Laura fijó la foto y el comentario en Twitter el domingo pasado y desde entonces fue retuiteada 19 mil veces y recibió más de 60 mil "me gusta" en Facebook."¿La gente realmente entiende el daño que hacen las palabras? O sea, me ha costado un vergo lograr aceptarme tal y como soy y viene un imbécil a decirme estas varas", tuiteó esta joven de Costa Rica.escribió un usuario de la red social con peor ortografía.