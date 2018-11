Macron responde a críticas de Trump: "Ser aliado no es ser vasallo"

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, respondió este miércoles a las críticas de su homólogo estadounidense, Donald Trump, a su idea de crear un 'ejército paneuropeo' y defendió que "ser un aliado no es ser un Estado vasallo" durante una entrevista televisada concedida desde el portaviones nuclear francés Charles de Gaulle."Estados Unidos es nuestro aliado histórico y lo seguirá siendo [?]Pero ser un aliado no significa ser un Estado vasallo", aseveró el mandatario en referencia a las declaraciones del líder norteamericano. No obstante, Macron negó que hubiera tensión alguna entre París y Washington e hizo hincapié en que es importante que exista respecto mutuo entre ambas naciones.

Asimismo, el presidente galo dijo que cree en su soberanía y en la soberanía europea. "Quiero que seamos autónomos en los campos de vigilancia, ciberataques y todos los aspectos de nuestro Ejército. Y para ello no podemos depender de [otros], incluido Estados Unidos", expresó Macron.-Macron declaró la semana pasada que el "cada vez más fracturado" bloque comunitario necesita tener un "verdadero ejército europeo" para que se defienda por sí mismo "sin depender de EE.UU.".-El presidente estadounidense calificó la idea de "muy insultante", y señaló que "quizás Europa debería pagar primero su parte justa de la OTAN", ya que Washington "subsidia en gran medida" esa organización.-Este martes Trump recordó en su cuenta de Twitter las pérdidas de sufrió Francia ante Alemania en las dos guerras mundiales, sugiriendo que Europa necesita a Washington y que tiene que "pagar por la OTAN".-En otros tuits, el inquilino de la Casa Blanca apuntó que "el problema" es que Macron tiene "un índice de aprobación muy bajo en Francia, el 26 %", y una tasa de desempleo de casi el 10 %, por lo que está intentando desviar la atención hacia otro tema. Fuente: (RT).-