Dañó su camioneta por ayudar en incendio y la marca le regalará una 0 KM

De las peores tragedias también surgen historias que merecen ser contadas. Como la de Allyn Pierce, un enfermero norteamericano que arriesgó su vida y destrozó su camioneta para rescatar a personas afectadas por el reciente incendio en California.Pierce, propietario de una Toyota Tundra (es una pick up enorme, tipo Ram o Ford F-150), utilizó su propio vehículo para trasladar a una serie de heridos a los hospitales más cercanos y que reciban la atención médica adecuada.Para eso, tuvo que atravesar muros de fuego. Si hasta llegó a confesar que, por un momento, no encontró el camino de regreso y creyó que su vida estaba terminada. Lo salvó un bulldozer (es una especie de topadora) que le abrió un camino para huir de las llamas.Un periodista del New York Times llamado Jack Nicas estaba cubriendo el incendio y observó los daños que el fuego provocó en la pick up de Pierce. La fotografió, publicó las imágenes en Instagram y Toyota USA comentó: "No te preocupes, nos sentimos honrados por entregarte una nueva".La camioneta quedó con la carrocería quemada y varios elementos plásticos exteriores derretidos, como las ópticas o las carcasas de los espejos exteriores. Por suerte, no tendrá que hacerse cargo del arreglo y muy pronto tendrá un ejemplar 0 km en su cochera.No es la primera vez que la marca japonesa regala una Tundra. En 2016 le obsequió una unidad a estrenar a un cliente que recorrió un millón de millas (1,6 millones de kilómetros) con su camioneta.