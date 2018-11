Video: Acribillaron a abogada argentina que defendía a narcos en Paraguay

El ataque

Una abogada argentina que trabajaba en la defensa de dos narcotraficantes fue asesinada en Paraguay ayer, tras recibir ocho disparos. Laura Casuso, quien era defensora de los brasileños Jarvis Chimenes Pavão y Marcelo Fernando Pinheiro Veiga, fue trasladada a un hospital tras el ataque pero los médicos no pudieron salvar su vida.El incidente tuvo lugar anoche en la ciudad de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay, en la frontera entre Paraguay y Brasil."Ella llegó con vida al hospital y rápidamente fue sometida a cirugía. Sufrió varias lesiones, había una arteria que estaba sangrando muchísimo", declaró Hugo Gonçalves, director del Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, según publicó el diario paraguayo La Nación.El médico relató además que la abogada llegó a ser intervenida, ni bien ingresó a la clínica, pero dadas la complejidad de la operación y la cantidad de las heridas no pudieron hacer nada. Casuso tenía una lesión importante en la columna y no sentía las piernas. Su muerte se produjo cerca de la medianoche, cuando sufrió un paro cardíaco.El jefe policial que lleva adelante la investigación, Teófilo Giménez, brindó detalles sobre el asesinato de Casuso y contó que fue asesinada tras salir de una reunión para atender una llamada. En ese momento, en la calle, un sujeto que desciende de una camioneta negra, se dirige hacia ella y le dispara.De acuerdo con lo publicado por el diario ABC, mientras el atacante volvía al vehículo, el hombre que estaba en el asiento del conductor efectuó más disparos. Segundos después, huyeron. Habrían usado en el asesinato un arma de fuego calibre 9 milímetros.Los agentes de seguridad entienden que se trató de un plan cuidadosamente organizado: los criminales manejaban el itinerario de la abogada y se cree que fueron ellos mismos quienes la llamaron al celular.Sobre la identidad de los sospechosos, declaró: "Presumimos que son brasileños porque la Policía del Brasil impartió varias órdenes de captura por robo de vehículo de esas características".