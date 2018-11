Camionero argentino protagonizó un impresionante choque que quedó filmado

Un camionero oriundo de Misiones protagonizó ayer, en Foz do Iguazú, un impresionante accidente de tránsito que provocó la muerte de una persona y dejó con graves heridas a un segundo sujeto, que esta mañana luchaba por su vida en un hospital de la localidad brasilera.El camión, con placas de Argentina y cargado de harina, habría presentado problemas mecánicos, por lo que no pudo frenar en el semáforo y arrastró los vehículos que estaban parados en la señal roja. Cuatro coches fueron alcanzados, resultando dos de ellos bastante dañados.La víctima que murió en el lugar fue identificada como Adevacir Ivi Guarda, de 39 años, quien se trasladaba solo en un vehículo Azera que quedó atrapado bajo el camión. El conductor de un Fusca, identificado como Daniel Nunes Neto, es quien resultó gravemente herido y fue trasladado al Hospital Municipal. En tanto que el chofer del camión logró salir del vehículo y no sufrió heridas.La Policía Civil informó que el conductor del camión declaró en la Comisaría y fue liberado. Allí le realizaron el test de alcoholemia y le dio negativo.De acuerdo a lo narrado por medios brasileños, el siniestro se produjo en horas de la tarde sobre la avenida Cataratas, en inmediaciones a la intersección con la avenida General Meira, en pleno centro de la ciudad fronteriza a Puerto Iguazú. El siniestro quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona y las imágenes dejaron en evidencia la gravedad del hecho. El camión pertenecía a la empresa TransGartnet SRL y era conducido por Sergio Carvalho Da Rocha, quien llevaba una carga de harina de trigo desde Rosario.