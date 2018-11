Catorce personas murieron por la caída de una enorme piedra en Rio de Janeiro

Equipos de rescate encontraron otras cuatro víctimas este domingo y sube a 14 el número de muertos por un deslizamiento de tierra ocurrido el sábado en un cerro de Niterói, en la región metropolitana de Rio de Janeiro, tras días de intensas lluvias.



La tragedia se produjo la madrugada del sábado cuando una enorme piedra se desprendió e impactó al menos nueve casas y una pizzería en la ladera del cerro Boa Esperança, en el distrito de Piratininga.



Los equipos de rescate llegaron al lugar aún de madrugada y hasta la noche del sábado 11 personas habían sido encontradas con vida, en tanto cuatro permanecieron desaparecidas hasta que fueron halladas sin vida en la madrugada del domingo, según informaciones recabadas en la comunidad. Otras 11 personas fueron rescatadas el sábado, y seis de ellas continuaban internadas en un hospital cercano.



"Llovió mucho en los últimos dos días, Niterói estaba en estado de atención y alerta (?) Las comunidades estaban avisadas sobre esta situación con recomendación de buscar lugares seguros para habitar", aseguró Roberto Robadey, comandante del cuerpo de bomberos, a Globo News.



Cerca de 200 efectivos, entre ellos bomberos y miembros de la policía militar de Rio de Janeiro, trabajan sin descanso para hallar entre los escombros rastros de desaparecidos, con la ayuda voluntaria de vecinos y curiosos que se acercaron al lugar, un cerro de casas precarias, a menudo construidas en terrenos inestables.



El alcalde de Niterói, Rodrigo Neves -que estaba en España para participar en un evento de ciudades inteligentes- explicó el sábado en entrevista telefónica con medios de comunicación locales que esa zona "no estaba diagnosticada como de alto riesgo geológico dentro del mapeo de riesgo" del gobierno de Rio de Janeiro.



Sin embargo, el presidente de la Asociación de Vecinos de la Comunidad de Boa Esperança, Cláudio dos Santos, dijo que una de las casas ya había sido cerrada tiempo atrás por riesgo de derrumbe.



"En ese momento traje a Defensa Civil para aislar la casa, sólo que es difícil con los residentes, no quieren salir. Ayer incluso avisé que estaba preocupado con esa lluvia, pero pasó lo que pasó", dijo Santos el sábado entrevistado por Globo News.



El comandante del cuerpo de Bomberos explicó que, según las informaciones preliminares, no todas las casas estaban ocupadas en el momento del impacto.



En abril de 2010, también en Niterói (ciudad unida a Rio de Janeiro por un extenso puente), casi cincuenta personas murieron en la favela Morro do Bumba en un alud causado por fuertes lluvias que dejaron en todo el estado más de 52.000 evacuados.