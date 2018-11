Cuba: Ganó la reforma del estatuto y las mujeres podrán ser socias plenas

En una votación histórica, el Club Universitario de Buenos Aires (CUBA) votó a favor de la reforma del estatuto y, a 100 años de su fundación, aceptará que las mujeres puedan ser socias plenas, algo que hoy no estaba permitido ya que eran únicamente "asociadas" o "adherentes". Votaron 2256 socios y hubo 1648 a favor, 601 en contra y seis abstenciones.



Primero se realizó un comicio en general, en donde con los dos tercios de los presentes se decidió a favor de "la necesidad de reformar los artículos indicados en el punto y de incorporar los artículos transitorios Nº, I, II y III con el objeto de adecuar el Estatuto Social al Código Civil y Comercial de la Nación y admitir a la mujer como socia activa". Fue con el sistema de Boleta Única Electrónica.



En la votación en particular a mano alzada, en donde se necesitaba mayoría simple para reformar artículo por artículo, el resultado fue positivo.



Con este resultado, las asociadas mayores que tengan condición universitaria tendrán la opción de pasar a ser socias activas. Las que no lo elijan podrán continuar como asociadas. En cambio, las no universitarias continuarán siendo asociadas, sin modificarse sus derechos y obligaciones.



Para las juveniles, infantiles y menores, ahora deberán cumplir las mismas normas de los mayores: oportunamente acreditar su condición universitaria para continuar vinculadas al club como socias activas estudiantes.



El cambio se dio luego de que muchos integrantes del club manifestaran su deseo de que las mujeres tuvieran los mismos beneficios que los hombres, por lo que la Comisión Directiva presentó en mayo de este año el proyecto, elaborado y aprobado de forma unánime. Contó con la adhesión de Capitanes, Secretarios de Sede y Subcomisiones.



Uno de los argumentos más fuertes de quienes impulsaban la reforma es que el estatuo actual no reconoce la situación de las mujeres porque las restringe de ciertos derechos, principalmente políticos.



Además, según explicaron, no afectará la economía de las familias porque no iba a haber cambios sustanciales en la cuotas y tampoco el club iba a sufrir un gran crecimiento de socios porque los cupos anuales ya están limitados por tres años.



Las asociadas hasta 27 años hoy pagan lo mismo que los varones (y seguirá así), mientras que las mayores de 27 si no pasan a ser socias activas continuarán pagando lo mismo que hasta ahora, pero, si deciden serlo, pagarán lo mismo que un socio activo, aunque implementando un descuento para "matrimonios socios" que hará que entre ambos paguen un monto similar al actual.



El otro punto de conflicto entre las dos posturas era qué sucedería con la sede de Viamonte, en donde el ingreso de mujeres está prohibido. Quienes se oponen tenían miedo de que esto cambiara y alegaban que el edificio no estaba preparado para recibirlas. Sin embargo, en el nuevo estatuto quedaba establecido que no se iba a afectar el funcionamiento porque "es previa y anterior a la admisión de mujeres en las sedes de campo".