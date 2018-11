Corea del Norte retomará su programa nuclear si EE.UU no levanta sanciones

El régimen de Corea del Norte advirtió este domingo a Estados Unidos que contempla "seriamente" retomar su programa de desarrollo de armamento nuclear si no se levantan las sanciones económicas a este país, según indicó la agencia de noticias norcoreana KCNA.



Durante años, Pyongyang llevó a cabo una política conocida como el "byungjin", que consistía en el "desarrollo simultáneo" de sus capacidades nucleares y de su economía.



El presidente norcoreano, Kim Jong-un, anunció en abril que habían abandonado el desarrollo de armamento nuclear y que el gobierno norcoreano se concentraría en la "construcción de una economía socialista", ya que la península conocía un "nuevo clima de distensión y de paz", explicó.



Sin embargo, el Ministerio norcoreano de Asuntos Exteriores aseguró que podrían retomar la política del "byungjin" si Estados Unidos no cambiaba su postura respecto a las sanciones económicas.



"La palabra byungjin podría volver a aparecer y se contempla seriamente un cambio de política", advirtió en un comunicado que apareció el viernes por la noche en la agencia estatal KCNA.



En la cumbre histórica de Singapur realizada en junio, Kim Jong-un y el presidente estadounidense, Donald Trump, acordaron una declaración conjunta, poco concreta, sobre la desnuclearización de Corea del Norte. Pero desde entonces las negociaciones prácticamente no han avanzado.



Al respecto, ambos países manifestaron sus intenciones de celebrar una segunda cumbre que podría reanudar el diálogo, pero tampoco se ha progresado en definir los detalles de este encuentro y el miércoles el Secretario de Estado estadounidense, Mik Pompeo, dijo tener la "esperanza" de poder concretarlo recién en la primera mitad del 2019.



Mientras tanto, Trump se prepara para el próximo encuentro del G20 en Buenos Aires, Argentina, pautado para iniciar el 30 de noviembre, donde podría mantener una reunión con el presidente chino Xi Jinping, principal aliado de Corea del Norte. Acusaciones cruzadas una vez más Washington rechaza disminuir las sanciones mientras no se produzca una "desnuclearización final y completamente verificada".



En cambio, Pyongyang condena "los métodos de gánster" de los estadounidenses y los acusa de exigir su desarme unilateral sin hacer ninguna concesión.



"La mejora de las relaciones y las sanciones son incompatibles", añadió el comunicado firmado por el director del Instituto de Estudios Estadounidenses del Ministerio norcoreano de Asuntos Exteriores. En este texto, las autoridades norcoreanas recuerdas que esperan "la respuesta correspondiente de Estados Unidos".



Corea del Norte, sometida a múltiples sanciones de la ONU y unilaterales de Washington a causa de sus programas nuclear y balístico, se muestra cada vez más impaciente respecto a Estados Unidos.