Ministro de Bolsonaro pide disculpas: Dice que no quiso "desmerecer" a Argentina

El futuro ministro de Hacienda brasileño, Paulo Guedes, pidió "disculpas" por sus críticas al Mercosur y señaló que no quiso "desmerecer" a la Argentina ni al bloque regional.

"Pido disculpas, fueron palabras en la noche de la elección y uno no sabe qué responder. Yo no quise en ningún momento desmerecer a Argentina o al Mercosur", dijo Guedes.

En declaraciones a La Nación difundidas hoy aquí, el economista señalado por el presidente electo Jair Bolsonaro para formar parte de su Gabinete advirtió que "la verdad es que no es el foco en este momento porque lo son nuestros problemas internos".



En tanto, el presidente del Partido Social Liberal (PSL), Gustavo Bebianno, dijo que por ahora no hay ninguna agenda de viajes internacionales definida, pese a las afirmaciones que había hecho ayer el diputado Onyx Lorenzoni, apuntado como futuro jefe de Gabinete de Bolsonaro, quien dijo que el presidente electo viajaría primero a Chile, luego a Estados Unidos y finalmente a Israel.

"Aún no hay nada confirmado, ni lo de Chile ni ningún otro viaje. Primero vamos a terminar de montar el equipo de transición, luego se definirán los nombres de los ministros y después el presidente verá para dónde y cuándo va", resaltó Bebianno.