Alemania: Merkel no se postulará a la reelección ni al frente de su partido

La canciller, Angela Merkel, seguirá gobernando Alemania pero desistirá de postularse a un nuevo mandato cuando termine su actual período, en el 2021, y tampoco aspirará a seguir presidiendo su partido CDU, tras los resultados que recabó ayer su agrupación en las elecciones regionales, indicaron medios locales.Apenas trascendió la versión, el euro cayó a mínimos.Según le dijo a AFP un responsable de la agrupación de centro derecha, Merkel se retirará de la cancillería cuando termine su mandato, que "será el último".El semanario Spiegel añadió que tras 18 años al frente de la Unión Demócrata Cristiano (CDU), en el congreso partidario de diciembre próximo no se postularía a un nuevo período.Sin embargo, resulta novedoso que Merkel quiera seguir su mandato de canciller porque en numerosas ocasiones dijo que la presidencia del partido y el cargo de jefa de gobierno van de la mano.El domingo, si bien la CDU fue el partido más votado en las elecciones regionales en el estado de Hesse con 27,9% de los votos, también sufrió una gran pérdida de apoyo, -10,4 puntos respecto a las elecciones de 2013-, lo que supuso el segundo revés electoral en dos semanas para la alianza conservadora de Merkel.Dejar la presidencia del partido permitiría a un nuevo presidente de la CDU preparar la carrera para las próximas elecciones nacionales, previstas en principio para 2021.En el último tiempo, la canciller perfiló que su favorita para sucederla en la estructura partidaria sería la actual secretaria general de la CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer.En todo caso, competiría junto a Friedrich Merz, ex jefe de la fracción partidaria en la Cámara Baja del Parlamento; el ministro de Salud, Jens Spahn, y el primer ministro de Renania del Norte Westfalia, Armin Laschet.En tanto, la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) calificó la decisión de Merkel de no repetir candidatura como un "declive de su estructura de poder" y auguró que en breve dejará también de liderar el Gobierno.El copresidente de AfD, Jörg Meuthen, evaluó que "lo uno condiciona lo otro" y expresó sus dudas de que por mucho que Merkel haya expresado su voluntad de seguir como canciller, realmente sea capaz de lograrlo. También celebró el ingreso de su partido en la cámara regional de Hesse tras sumar el 13,1% de los votos y crecer nueve puntos respecto a los comicios de 2013.Agregó que a nivel federal se mantiene la tendencia de "declive" de los dos grandes partidos establecidos y al mismo tiempo de la gran coalición de gobierno entre conservadores y socialdemócratas. Para Meuthen, la AfD es "con diferencia el ganador" de los comicios y señaló que estar presente en las 16 cámaras regionales, además de en el Parlamento federal y el europeo, es "un momento de historia partidaria, pero también de historia parlamentaria alemana, pues algo así no se ha dado nunca antes".