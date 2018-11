Quién es el atacante que causó al menos 11 muertos en una sinagoga de EEUU

¿Qué se sabe hasta el momento?

Los hechos

Un hombre fuertemente armado perpetró un tiroteo dentro de una sinagoga en Pittsburgh, Pensilvania (EE.UU.), antes de rendirse ante las autoridades, informa el medio local KDKA.Se confirmaron 11 fallecidos a causa del ataque en la congregación judía Tree of Life en Squirrel Hill, donde se llevó a cabo un fuerte operativo policial.Se reportó además un número indeterminado de heridos, entre ellos agentes policiales que recibieron disparos durante un enfrentamiento con el sospechoso.El autor de tiroteo podría enfrentarse a la pena de muerte, según el Departamento de Justicia de EE.UU.Al menos 11 personas perdieron la vida, han confirmado las autoridades de Pittsburgh.Al menos cuatro personas han resultado heridas.Tres de ellas corresponden a oficiales, cuyo estado actual es desconocido.El otro herido corresponde al tirador.El sospechoso fue identificado como Robert Bowers, un supremacista blanco de 46 años.El sujeto habría gritado "todos los judíos deben morir" durante el tiroteoLa sinagoga habría estado llena al momento del incidente.Fuentes policiales indicaron a KDKA que el sujeto armado entró en el centro religioso durante la mañana de este sábado mientras gritaba: "Todos los judíos deben morir". El sospechoso abrió fuego tanto dentro de las instalaciones como contra los oficiales que respondieron al llamado de emergencia.Inicialmente se reportó que el hombre estaba en posesión de una ametralladora AK-47, pero los oficiales luego indicaron que creían que en realidad se trataba de un rifle AR-15, así como otras armas de menor calibre, informa NBC. Otros medios informan que también portaba un presunto dispositivo explosivo."Alerta: Hay un tirador activo en el área de Wilkins y Shady. Eviten el área", comunicó el Departamento de Seguridad Pública de Pittsburgh a través de Twitter.Posteriormente trascendió que un equipo SWAT negoció con el tirador, que a su vez se entregó a las autoridades. El sospechoso presentaba heridas a causa de la respuesta de los agentes, que por su parte tuvieron que utilizar sus vehículos como escudos ante la reacción armada del atacante.Algunos medios reportaron supuestos audios de oficiales que atendieron la escena. "El sospechoso habla sobre que todos estos judíos deben morir. Todavía nos estamos comunicando con él", habría dicho un agente. "El sospechoso habla sobre matar judíos. No quiere que ninguno de ellos viva", se cita a otro policía.Trascendió que en ese momento transcurría un servicio sabatino en diferentes partes de la sinagoga, y se maneja la versión de que en el edificio se encontraban casi cien personas. La Policía afirma haber recibido varias llamadas de personas atrincheradas dentro del templo, y puso en marcha una operación de evacuación.Por otra parte, se reportó que la Universidad Carnegie Mellon, localizada cerca del centro religioso Tree of Life, fue cerrada y que los estudiantes recibieron instrucciones de no salir a los alrededores.En tanto, la analista internacional Alejandra Loucau opina que los "principales responsables" del "aumento de los crímenes de odio" en EE.UU. son los políticos, líderes y los medios de comunicación que reproducen esa "ideología".