Trump a la caravana de migrantes: "Den la vuelta. No entrarán en EEUU"

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este sábado durante un mitin en el Estado de Illinois (EE.UU.) que los migrantes centroamericanos, que buscan llegar a Estados Unidos, "no entrarán" al país."Den la vuelta. No entrarán en EE.UU. Lo siento", declaró el mandatario.En ese contexto, el presidente señaló que la gente, que planea instalarse en Estados Unidos, tiene que hacerlo legalmente. "Quiero que las personas de la caravana lleguen al país, pero tienen que hacerlo de manera legal".Además, Trump admitió que "algo ocurrirá la próxima semana" y confirmó que mandará efectivos adicionales para garantizar la seguridad de la frontera del país.En ese contexto, el presidente de EE.UU., Donald Trump, amenazó con enviar a los militares para sellar la frontera de su país con México si el Gobierno mexicano no toma medidas para detener la caravana. Por su parte, el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que su gobierno ofrecerá empleo y visas de trabajo a los migrantes centroamericanos en el marco de un plan que ya ha sido entregado al presidente de EE.UU.