Lo echaron de geriátrico por "pintar pastillas de azul": las vendía como viagra

Tiene 80 años y hacía pasar comprimidos de paracetamol como sildenafil. Los otros internos se enojaron porque "no pasaba nada".



Fueron los enfermeros del asilo de ancianos, ubicado en la comunidad autónoma de Castilla de la Mancha, quienes descubrieron el "laboratorio" del pícaro abuelo: tenía varias cajas de paracetamol, una palangana y tinta china azul.



Apenas descubrieron el negocio del hombre, identificado como Isaías R., revisaron la boca de varios ancianos y encontraron manchas azules en sus lenguas, por lo que médicos los revisaron inmediatamente.



"A mí me estafó. Una noche convencí a la Joaquina de ir a visitarla, pero terminamos jugando a las cartas, porque no pasaba nada, no hubo manera...", confió uno de los damnificados.



Joaquina, en tanto, también dio su versión de los hechos: "Sexualmente nada, pero por lo menos algunos venían a visitarnos por las noches, y eso se agradecía".