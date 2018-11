La triste historia de Teddy: Invitó a los compañeros al cumple pero nadie fue

Un chico de 6 años de Tucson, Arizona, invitó a 32 de sus compañeros a su cumpleaños en una pizzería el pasado fin de semana. No fue nadie, pero ahora no para de recibir regalos. Incluso recibió entradas de la NBA.Sil Mazzini, su madre, dijo que invitaron a 32 compañeros, y si bien muchos de los padres contestaron que no podían ir, el resto ni se gastó en responder."No voy a hacer más fiestas por un tiempo", bromeó Mazzini al medio local ABC15 después del triste fin de semana. La fiesta de Teddy, que se llevó a cabo en el restaurante Peter Piper Pizza, fue el domingo pasado por la tarde.El periodista que realizó la nota, llamado Nick VinZant, publicó la foto en Facebook en decenas de personas le enviaron no solo saludos, sino regalos a Teddy. Además, como si fuera poco, tanto el equipo de la NBA Phoenix Suns como el de la MLS Phoenix Rising, le ofrecieron entradas para ver uno de sus partidos.Y como la imagen de Teddy se viralizó, muchos se pusieron en contra de la madre: mientras algunos dicen que miente y que todo fue armado, otros aseguran que la viralización de esta noticia le hará mal al nene.