Detectan paquetes sospechosos enviados Clinton y Obama

El servicio secreto de Estados Unidos, dedicado a custodiar presidentes y ex presidentes, informó hoy el hallazgo de "paquetes sospechosos con potenciales artefactos explosivos" enviados por correo a residencias de Bill y Hillary Clinton y de Barack Obama.

Los "paquetes sospechosos" fueron "inmediatamente identificados en inspecciones de rutina" y los destinatarios "no los recibieron ni estuvieron en riesgo de recibirlos", se apuntó en un comunicado.



Indicó además el Servicio Secreto que se lleva a cabo "una investigación para detectar la fuente de los paquetes e identificar a los criminales".

Ayer, martes, fue descubierto uno de los "paquetes sospechosos", enviado a la residencia de la familia del ex presidente Clinton y de su esposa en la localidad de Chappaqua, al norte del estado de Nueva York, se señaló.



El envío sospechoso para Obama fue descubierto hoy, si bien el Servicio Secreto no especificó si estaba dirigido a oficinas o a la casa del ex presidente en Washington.



También se enviaron paquetes con explosivos al ex director de la CIA John Brennan, despachado a la sede de la CNN en Nueva York, y a la legisladora demócrata por Florida Debbie Wasserman Schultz, cuyas oficinas tuvieron que ser evacuadas.

Estos episodios de las últimas horas se suman al paquete enviado el pasado lunes al multimillonario George Soros en su residencia de Bedford, en el estado de Nueva York.



La Casa Blanca condenó en un comunicado los "intentos de ataques violentos" contra Obama, Clinton y "otras figuras públicas", y prometió que "los responsables rendirán cuentas ante todo en el marco de la ley".



Por su parte, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, el gobernador del Estado, Andrew Como, y el jefe de Policía de Nueva York, James O´Neill, brindaron este mediodía una conferencia de prensa sobre el paquete enviado a las oficinas de la CNN en la ciudad.

"El paquete parece ser un explosivo. Hemos visto esto antes y vimos cosas peores. No nos van a intimidar y llevaremos a los que hicieron esto ante la Justicia", manifestó O´Neill.