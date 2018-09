El Papa defiende el descanso dominical y critica la sociedad de la "diversión"

El domingo permite "hacer las paces con la vida", dijo Francisco ante miles de fieles reunidos en la plaza San Pedro del Vaticano, para la tradicional audiencia de los miércoles.



"La verdadera paz no es cambiar la propia historia, sino acogerla y valorizarla", dijo el papa Francisco.



"¡El hombre no ha descansado nunca tanto como hoy, y sin embargo el hombre nunca ha experimentado tanto vacío como hoy!", exclamó el pontífice.



Francisco exhortó a distinguir entre el verdadero reposo y el falso descanso en un mundo que diseña la sociedad como "un gran parque de diversiones donde todos se divierten".



"El concepto de vida que domina actualmente no reposa sobre la actividad sino sobre la evasión" y "esa mentalidad conduce a una vida anestesiada por la diversión, que no es el reposo", advirtió.