China informó de nuevo caso de fiebre porcina

El último caso, el octavo desde que el virus se registró por primera vez en el país hace un mes, fue hallado en la ciudad de Wuxi, según el Ministerio de Agricultura, a dos horas al oeste de Shangái, en la provincia de Jiangsu, en el este de China.



El lugar se encuentra unos 400 kilómetros al sur de la ciudad de Lianyungang, donde las autoridades detectaron otro brote en la provincia oriental.



El nuevo brote causó la muerte de nueve cerdos e infectó a otros 12 en una granja con 97 cerdos, dijo el Ministerio. No está claro si la enfermedad se está extendiendo más rápidamente a través de la reserva de cerdos más grande del mundo o si los agricultores están reportando brotes a las autoridades tras la campaña ministerial de sensibilización.



El fin de semana, el Gobierno dijo que cerrará los mercados de cerdos vivos en las provincias afectadas e impuso la prohibición de transportar cerdos y productos derivados de esas áreas, una medida, la más drástica hasta el momento, que tendrá grandes repercusiones en la cadena de suministro.



El virus se transmite por garrapatas y contacto directo entre animales, y también puede viajar a través de alimentos contaminados, alimentos para animales y desplazamientos de personas. No hay vacuna para la enfermedad, pero no es dañina para los humanos.