Preocupación en Uruguay: Piden más beneficios para no perder turistas argentinos

El primer fin de semana del mes de la primavera en Punta del Este, Uruguay, se presentó algo frío, con viento en la mañana y un cielo totalmente encapotado después del temporal de Santa Rosa. Hay pocos visitantes. Y los argentinos son contados. Las chapas de los autos delatan esta realidad que contrasta con la de 2017, en la que a esta altura del año había una presencia claramente mayor de visitantes de Buenos Aires y otras provincias. En el principal balneario uruguayo se saben "muy caros" para los argentinos, y advierten que este magro panorama anticipa de algún modo la tónica que tendrá la próxima temporada estival. Por eso piden con énfasis al gobierno, y en especial al Ministerio de Turismo, reflejos para implantar más beneficios en pos de seducir a los turistas de la vecina orilla.



"Con lo que significa el turismo para el país, no 'tiene goyete' que por 150 días hayan sacado la devolución total del IVA para los extranjeros", asegura Luis Borsari, Director General de Turismo de Maldonado. "Sé de varios argentinos que vinieron en estos meses y que se quedaron 'bastante calientes' cuando al pagar una cuenta se enteraban que la devolución ya no era del total del IVA (22 %), sino solo del 9%".



En marzo, la titular del Ministerio de Turismo, Liliam Kechichián, había anunciado la caída del beneficio, pero días atrás, según Borsari por la actual coyuntura argentina y por presiones del sector privado y de Direcciones de Turismo de varios departamentos, las carteras de Turismo y Economía comunicaron el restablecimiento de la medida, a partir del 1 de octubre.



Borsari dijo que la devolución total del IVA para quienes paguen con tarjetas emitidas en el exterior seduce. "Esto, sumado a la promoción de bancos como Itaú, Santander, BBVA, entre otros, que ofrecen descuentos de hasta 25% en distintos locales, llevan a que cualquier consumo o compra de $100 pase a ser de $ 53". Muchísimos argentinos que coparon Punta del Este en el pasado verano estaban atentos a estos descuentos, lo que le reportaba reducir su presupuesto casi a la mitad.



"¡Pero no podemos quedarnos solo con esto!", expresó con cierto malestar Borsari a Clarín. Según el funcionario, que representa a una Intendencia en la que está al frente -desde 2015- el Partido Nacional (PN, principal fuerza de oposición), y que corre con la responsabilidad de presentar un balneario a primer nivel, "el ministerio tiene que moverse con presteza para brindarle más atractivos a los argentinos, nuestros clientes más numerosos y más fieles".



Ante la pregunta de qué otras atenciones podrían ser atractivas, menciona, a manera de ejemplo, algunas que "funcionaron" en años anteriores. "Darle sin costo varios litros de combustible, exonerarlos de los peajes, otorgarle vales de Casinos del Estados con determinada cifra? En fin? Son algunas que se me ocurren ahora. Todos debemos ponernos a pensar, a agudizar el ingenio sino queremos tener a un Punta del Este casi vacío a partir del 15 de enero", respondió.