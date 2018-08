Tiroteo en EE.UU.: El atacante que quería ganar el torneo de videojuegos

Internacionales Tiroteo durante un torneo de videojuegos dejó al menos cuatro muertos en Florida

Tres personas murieron y al menos once resultaron heridas en un tiroteo en un centro comercial en la ciudad de Jacksonville, Florida, donde se disputaba un torneo de videojuegos.En un tiroteo que eleva aun más la preocupación sobre la venta libre de armas en el país, algo que el presidente Donald Trump defiende por su cercanía a la Asociación Nacional del Rifle pero que cada vez consigue más detractores entre los ciudadanos, el presunto atacante, que se encuentra entre los muertos tras suicidarse, estaba en el lugar para participar del torneo. Era un joven de 24 años, identificado como David Katz, que vivía en la ciudad de Baltimore y que supuestamente había ganado la competencia el año pasado.De hecho, en 2017, en medio del torneo en el que jugaba bajo el apodo de Bread, fue descripto por uno de los animadores como un chico que no muestra emociones, un "hombre de negocios" que no está allí "para hacer amigos", de acuerdo con lo publicado por el diario The Guardian.Hoy, el día después de la tragedia, la Policía trabajar para dar con los motivos que provocaron el tercer tiroteo masivo en Florida en dos años. Testigos barajaron la posibilidad de que abriera fuego porque había perdido en el torneo. Sin embargo, las autoridades aún no tienen información firme.Lo que los oficiales sí confirmaron es que Katz se suicidó y que su cuerpo fue encontrado cerca de las dos personas asesinadas a tiros en The Landing, un popular lugar de compras y restaurantes junto al río en Jacksonville.Tras el ataque, agentes del FBI allanaron ayer por la noche la casa de Katz, en el sur de Baltimore. Asimismo, la Policía incautó el vehículo de Katz estacionado cerca del sitio del torneo.Este último tiroteo ocurrió en medio del debate sobre las leyes de armas de Estados Unidos, que se intensificó tras la masacre de 17 personas en febrero en una escuela secundaria en Parkland, también Florida, que hace dos años vivió otra masacre cuando un hombre armado mató a 49 personas en el club nocturno Pulse de Orlando.