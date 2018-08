Video del tiroteo en EEUU: Campeón de videojuegos herido contó el horror

Internacionales Tiroteo durante un torneo de videojuegos dejó al menos cuatro muertos en Florida

Worst day of my life — Drini Gjoka (@YoungDrini) 26 de agosto de 2018

Momento exacto del tiroteo

"El peor día mi vida". Drini Gjoka definió así el horror que vivió durante el ataque a tiros en el torneo de videojuegos que lo tenía como uno de los principales protagonistas en un shopping de Jacksonville, Florida. Él era uno de los jugadores profesionales de la competencia y está entre los heridos. Además, hubo "múltiples" muertos entre quienes se encuentra el atacante, según la policía local."Soy literalmente tan afortunado. La bala me golpeó el pulgar", arrancó su secuencia de mensajes. Y siguió: "El peor día de mi vida".Luego reflexionó: "Nunca volverá a dar nada por hecho. La vida puede cortarse en un segundo". Y finalizó: "Si no lo he dicho antes, lo diré ahora. Los amo a todos chicos".Poco antes del tiroteo, Drini había compartido por la misma red social su entusiasmo por cómo le estaba yendo durante el torneo del videojuego Madden 19, de fútbol americano: "Gané mi primer juego eliminatorio 16-9. Fuera de Ronda de 32".Según el sitio web Sports Gamers Online, Drini es de Washington y juega al Madden desde que tenía siete años.A fines de 2017 se llevó un premio de 35 mil dólares al consagrarse campeón del certamen Challenge de ese videojuego muy popular en Estados Unidos.A través de su cuenta de Twitter, la Policía local informó del ataque minutos después de las 15 hora argentina. En ese sentido, confirmó que había "múltiples muertes en la escena" aunque evitó precisar el número total.También señaló que el sospechoso del ataque murió en el lugar y advirtió que todavía se desconocía si existía un segundo atacante.El concejal Reggie Gaffney, que representa a la ciudad, les dijo a los medios locales que el sospechoso se habría suicidado tras el ataque.Según el canal News4Jax, hubo cuatro muertos y once personas resultaron heridas de bala en este hecho, que se suma a la ola de tiroteos masivos que se registran cada año en Estados Unidos. Sin embargo, horas después del hecho aún no había confirmación oficial de las cifras.El centro comercial donde se produjo el ataque, el Jacksonville Landing, es un popular paseo con una veintena de restaurantes y unas 70 tiendas, que cada año es visitado por miles de vecinos y turistas.Se encuentra en el centro de esta ciudad al norte de Florida, a la ribera del río St. Johnsy. La ciudad tiene unos 880 mil habitantes.Una grabación en la que se oyen los disparos del tiroteo registrado en un torneo de videojuegos en la ciudad estadounidense de Jacksonville, en Florida, se ha difundido en las redes sociales.En la grabación, que registraba en directo la partida de un videojuego de Rugby, se escuchan al menos doce disparos, mientras se oye a la gente gritando en la sala."Perdió y se volvió loco", afirmaron testigos.