Tiroteo durante un torneo de videojuegos dejó al menos cuatro muertos en Florida

Un tiroteo se produjo en la localidad de Jacksonville, Florida, durante un torneo de videojuegos. La prensa local informó citando fuentes anónimas que hay cuatro muertos y 11 heridos.



Las autoridades dijeron que el tiroteo ocurrió durante un torneo en línea de Madden NFL 19, el videojuego dedicado a la liga de fútbol americano.



A través de comunicados oficiales difundidos en Twitter, las autoridades locales pidieron "mantenerse tan lejos como se pueda" de la zona. "El área no es segura en este momento. Manténganse lejos, a varias cuadras", dijeron.



Según se informó, "hay un sospechoso muerto en el lugar de los hechos" y "no está confirmado si hay un segundo sospechoso".



En una transmisión por Internet del evento Madden publicado en el sitio web Twitch, se pueden escuchar varios disparos fuertes y luego el juego se detiene bruscamente.



Varias personas estaban escondidas en distintos puntos de la zona, entre ellos, el shopping Jacksonville Landing. Las autoridades locales pidieron que llamen al número de emergencias para que los equipos SWAT vayan a rescatarlas.



Según relató The New York Times, Sujeil López estaba en su casa en el área de Tampa Bay, en Florida, cuando recibió una llamada que decía que su hijo, Larry, de 25 años, había recibido un disparo.



"Tengo que verlo. Estoy a cuatro horas de él y tengo que ver a mi hijo ", dijo López por teléfono. "Le dispararon tres veces, una vez en el pezón, una vez en su mano y en otro lugar", dijo López, que no sabía cuál era la condición de su hijo, que es un jugador profesional de videojuegos.



Este es el último de los numerosos episodios de violencia armada que tienen lugar en Estados Unidos, donde la tenencia de armas se debate constantemente entre quienes piden un mayor control de su venta y quienes defienden su derecho constitucional a portar armas.



El 14 de febrero de este año, 17 personas murieron y otras 17 resultaron heridas en un tiroteo en una escuela secundaria en Parkland, al norte de Miami. La masacre, una de las peores de la historia moderna estadounidense, atizó la discusión con una renovada energía.