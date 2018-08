Hallan muerta a una ex modelo de Playboy: la estrangularon en su cama

Una ex modelo de Playboy fue hallada muerta en el dormitorio de su departamento de los suburbios de Filadelfia, Estados Unidos. Al parecer, se trató de un asesinato: su cadáver presentaba signos de estrangulamiento.La policía de Lower Merion reportó que varios agentes encontraron a Christina Carlin-Kraft, de 36 años, el miércoles alrededor de las 21.15 en su residencia del primer piso del complejo de Cambridge Square en Ardmore, luego de que un vecino les pidiera verificar el estado de la mujer.El caso fue entonces declarado un homicidio. El motivo sigue bajo investigación y, aunque no hay sospechosos, la Policía informó que el sábado pasado respondieron a un llamado de Carlin-Kraft por una denuncia de robo de joyas y carteras en su vivienda.De todas formas, la fiscalía de distrito del condado de Montgomery dijo que "no parece haber ninguna preocupación" de peligro adicional para los residentes del área.Los vecinos dicen que Carlin-Kraft acababa de mudarse al departamento la semana pasada. Según su perfil como modelo, había posado para Vanity Fair, Victoria's Secret, Playboy y Maxim.?Fuente: AP