Alemania: Aumentan casos de niños ahogados y ponen en la mira a los smartphones

Las 300 personas que murieron ahogadas en lo que va del verano -una cifra inusualmente alta- encendieron las alarmas en Alemania. Con la vista fija en sus pantallas, donde las aplicaciones distraen y seducen, los mayores están descuidando peligrosamente la atención de los menores cuando se lanzan al agua, denunció la Asociación Alemana de Guardavidas, que puso la mira en la adicción a los smartphones.



De los 300 ahogados en lo que va del año, 20 eran menores de 16 años, otras 40 víctimas tenían entre 17 y 25, y el resto, más de 25.



Según los guardavidas, la distracción de los mayores y su fijación en los teléfonos cuando llevan a los chicos a lagos, playas y piletas, es en buena medida responsable del aumento récord en el número de chicos ahogados que se registra en lo que va de la temporada, un verano inusualmente caluroso por la ola de altas temperaturas que asedia a toda Europa.



"Muy pocos padres y abuelos hacen caso al consejo de que cuando sus hijos y nietos están en el agua, deben guardar el celular", lamentó ante la prensa alemana el vocero de la Asociación Alemana de Guardavidas, Achim Wiese.



"Lo que notamos todos los días es que la gente trata las piletas como un jardín de infantes y sencillamente no presta atención", alertó, a su vez Peter Harzheim, de la Federación Alemana de Supervisores de Piletas. "En el pasado, los padres y abuelos pasaban más tiempo con sus chicos en la pileta. Pero cada vez más adultos están obsesionados con sus smartphones y no prestan atención a los chicos", agregó Harzheim. "Es triste que los padres se comporten de manera tan negligente".



Pero no esa no es la única razón detrás del fenómeno. Cada vez son menos los alemanes que aprenden a nadar como corresponde, lo que los deja mal preparados cuando surgen dificultades o imprevistos, señalan los expertos.



Casi la mitad de los chicos de cinco años en las escuelas alemanas no saben nadar de manera segura, y un cuarto de los chicos de edad escolar en Alemania no tienen acceso a una pileta. "Lamentablemente no hay un financiamiento sistemático", señaló Axel Dietrich, miembro de la Asociación Alemana de Natación.



Según publicó la revista Der Spiegel, el Parlamento alemán impulsa una legislación para aumentar las clases de natación a nivel nacional.



"Mucha gente no tiene el suficiente conocimiento sobre cómo manejarse en el agua", dijo Dietrich. "Muchos se ahogaron este verano porque no tenían idea sobre las temperaturas del agua y las corrientes de los lugares en los que estaban, o porque de pronto les dio un calambre en medio del lago y no sabían qué hacer".



Varios países comienzan a tomar nota del fenómeno de los smartphones y su relación con el aumento de las muertes de menores que estaban bajo la supervisión de adultos cuando nadaban o jugaban en el agua.



Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos alertaron a los padres que debían guardar sus teléfonos después de que dos chicos, de ocho y diez años, se ahogaron en dos incidentes separados en junio pasado. "Las familias no deben estar ocupadas con sus dispositivos inteligentes mientras los hijos están nadando", advirtió la policía de Abu Dhabi.



Tiffaney Isaacson, especialista en prevención de accidentes en el Hospital de Niños de Phoenix, Arizona, dijo que los padres deben decidir "quién será el jefe de la pileta ese día", al estilo del "conductor designado" para manejar después de una fiesta. Y agregó que los responsables de turno "deben apagar sus celulares".