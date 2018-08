Colectivo se accidentó en Ecuador y murieron 24 personas

Poca información se ha confirmado sobre el fatal accidente de un bus de transporte público que salió de Colombia hacia Ecuador, que dejó 24 muertos y 22 heridos. Hay versiones encontradas sobre la causa de la tragedia, pero se conoció un misterioso detalle: todos los pasajeros residían en tres barrios populares de Cali y viajaban gratis gracias al regalo de una vecina que está grave de salud.



Desde Colombia, con destino a Quito, salió el bus de placa USA 251 que al mediodía del lunes 13 de agosto cruzó la frontera con Ecuador. Tres horas más tarde, se estrelló contra un carro todoterreno, recorrió un kilómetro y medio más, impactó contra una vivienda y dos postes de energía y finalmente se volcó en la zona denominada curva de la muerte de la peligrosa vía Pifo-Papallacta, cuyas bajas temperaturas hacen que los vehículos patinen.



El trágico accidente dejó 24 muertos, entre ellos, tres de las cuatro personas que se movilizaban en el carro todoterreno. Y 22 heridos más, 13 mujeres y 9 hombres que fueron trasladados a hospitales cercanos, muchos con heridas de gravedad. La mayoría de las víctimas fatales eran colombianos y venezolanos.



Todavía no se conoce la causa del choque, que está siendo investigado por las autoridades. Pero la Superintendencia de Transporte confirmó que el bus de la empresa Cooperativa de Transportes Especiales del Oriente, con sede en Cúcuta, no contaba con los permisos y autorizaciones necesarios para viajar fuera de Colombia.



Sin embargo, lo extraño de la situación es que los pasajeros del bus eran amigos que iban a un paseo en Lago Agrio, Ecuador, y regresarían a Colombia el sábado 18 de agosto; según pudo conocer la revista Semana. El grupo procedía de los populares barrios El Guabal, San Judas y Colón, del suroriente de Cali.



El viaje a Ecuador fue un regalo del que todavía no se conoce el benefactor. Una vecina de la zona fue la encargada de hacer las invitaciones con transporte, alojamiento y alimentación gratis. Pero la mujer, que iba en el bus, no ha podido declarar porque sufrió graves heridas después del accidente.



Lo que han dicho familiares a Semana es que lo único que han conocido es que el propietario de una agencia de viajes hizo un regalo a la vecina sin identificar, que consistía en disponer del bus y del resto de gastos. Y lo que les parece raro a algunos habitantes de los barrios es que la familia de la mujer no fue invitada.



Hasta el momento, la única información que han podido recopilar las autoridades ecuatorianas -de acuerdo con el medio colombiano- es el contrato del servicio expedido por la empresa en mención firmado el 10 de agosto en Bucaramanga, a solicitud de Claudia Ximena Orozco Córdoba. Con ello esperan determinar quién pagó el paseo y quién tiene responsabilidad en el accidente.