Aberrante excusa de cura que abusó de nena: "Creí que al menos tenía 15 años"

El sacerdote italiano Paola Glaentzer cumplirá arresto en su casa por violar a una chica de 10 años reiteradas veces.



El cura culpó al "demonio" por la violación cometida. "Fue una estupidez. Me hizo una zancadilla el demonio. Una zancadilla fuerte. He cometido un error, lo admito. Ahora pensará nuestro Señor", dijo Paolo.



El hombre fue atrapado in fraganti el pasado 23 de julio, cuando estaba en su auto con la chica de 10 años. Quedó detenido por violencia sexual agravada y cumplirá el arresto en su casa, ubicada en el pueblo de Bagni di Lucca.



En cuanto a su rol como religioso, Paolo Glaentzer ya recibió una carta del cardenal Giuseppe Betori, arzobispo de Florencia, que le prohibió "celebrar misa". Sin embargo, el cura asegura "tener plena confianza en Jesús y María, y apoyarse en nuestro Señor te da una confianza y una alegría inexplicable, a pesar de todo lo que ha sucedido. Los diarios han exagerado al contar este hecho".



"Desde el momento del arresto hasta hoy pensé en lo que sucedió y me doy cuenta de que estaba equivocado", dijo el cura, en declaraciones citadas por TN.



Por su parte, el padre de la nena, que sufre una discapacidad, todavía no sale del asombro ante lo ocurrido y de que el cura Paolo haya cometido semejante aberración. "Me lo presentaron 20 años atrás. Creí que era una buena persona. Ha visto nacer y crecer a mis hijos. Venía a cenar y hasta nos ayudaba a lavar los platos", contó.



"Nuestra vida es complicada y por esto don Paolo para nosotros era una bendición. Nos ayudaba a traer las compras a casa, festejaba con nosotros los cumpleaños, celebraba misa en casa, mirábamos televisión y ahora me doy cuenta por qué entrada la noche llevaba a nuestra hija a dar una vuelta en el auto", dijo.