Se hizo pasar por Daddy Yankee y le robó u$s 2,3 millones en joyas y dinero

La estrella de reguetón Daddy Yankee sufrió un millonario robo este martes en un hotel de Valencia, donde un ladrón se hizo pasar por él para convencer a un empleado y lograr que le abra las cajas de seguridad, de donde sustrajo dinero en efectivo y un valioso botín de joyas y diamantes.La Policía española abrió una investigación por el robo, reportado el martes por un monto estimado en dos millones de euros (USD 2,3 millones), mientras que el hotel Melià Valencia no realizó comentarios al respecto.Según la información adelantada por el diario local Las Provincias, el artista guardaba USD 2.500 en efectivo, así como joyas y los diamantes en la caja fuerte de una habitación. En el botín se destaca un grueso collar de oro, parte del look habitual del cantante.Según trascendió, el ladrón se hizo pasar por el artista y pidió a un empleado del hotel que le abriera la caja.En las primeras investigaciones, los agentes no hallaron huellas del ladrón, mientras trabajan con los empleados del hotel para tratar de trazar un identikit de su apariencia.El artista y sus acompañantes notaron el robo cuando volvieron a la habitación y denunciaron el hecho. El último domingo se había presentado en el Latin Fest en la localidad valenciana de Gandia.En las cuentas de las redes sociales del cantante boricua no hay por el momento ningún comentario sobre el suceso.Su más reciente publicación hace referencia al show que tuvo el sábado en Mallorca y en las imágenes aparece con un costoso collar dorado. Fuente: (EFE).-