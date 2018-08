Michelle Bachelet será la jefa de derechos humanos en la ONU

El secretario general de la ONU , Antonio Guterres, eligió hoy a la expresidenta chilena Michelle Bachelet para ser la nueva alta comisionada de Derechos Humanos del organismo mundial. Se trata de un puesto de gran repercusión en el que suele haber controversias.



El nombramiento de Bachelet ahora debe ser aprobado por la Asamblea General de 193 miembros. La expresidenta chilena reemplazaría al jordano Zeid Ra'ad al-Hussein, que dejará el cargo a fin de mes tras un período de cuatro años en el cargo, que tiene su sede en Ginebra.



La vicesecretaria general de la ONU, Amina Mohammed, informó hoy la decisión a un grupo de embajadores, que pidieron el anonimato.



"En caso de ser confirmada en el cargo, Bachelet asumirá uno de los cargos más difíciles del mundo en un momento de extendida agresión contra los derechos humanos", advirtió Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch, en un comunicado.



Bachelet, víctima de tortura bajo la dictadura de Augusto Pinochet, fue, en su primer mandato (2006-2010), uno de los presidentes más populares de Chile desde el retorno a la democracia en el país, en 1990. Su estilo amable, sus políticas de bienestar y crecimiento económico constante en uno de los países más desarrollados de la región incrementaron su popularidad.



Luego dirigió ONU Mujeres, un organismo para la igualdad de género y el empoderamiento femenino, entre 2010 y 2013, antes de regresar a Chile, donde volvió a ser presidenta entre 2014 y 2018.



En una conferencia de prensa de despedida la semana pasada, Al-Hussein defendió sus críticas a los abusos cometidos por decenas de países, de Myanmar a Hungría y de Estados Unidos a Siria. Insistió que su oficina "no deshonra a los gobiernos, sino que estos se deshonran a sí mismos".



El funcionario saliente añadió que en la tarea de alto comisionado por los Derechos Humanos, "el silencio no gana el respeto de nadie", y dijo que le dará a su sucesor el mismo consejo que su antecesora, Navi Pillay, le dio a él: "Sé justo y no discrimines a ningún país. Toma la iniciativa".