Por falta de fieles, en Canadá cierran iglesias y las convierten en boliches

Foto 1/5 Foto 2/5 Foto 3/5 Foto 4/5 Foto 5/5

La ciudad de Montreal, en la provincia de Quebec, Canadá, llegó a ser conocida como "la villa de los 100 campanarios". Pero ese tiempo parece haber pasado: hoy muchas de sus iglesias van desapareciendo progresivamente del paisaje urbano, y otras se transforman.



Afectadas por la ausencia cada vez mayor de fieles, hasta abril de este año habían cerrado, vendido o transformado 547 iglesias en toda la provincia, según el Consejo del Patrimonio Religioso de Quebec.



Muchas son salas de lectura universitarias, condominios de lujo, emporios de queso, gimnasios de alta categoría, teatros o restaurantes.



Un ejemplo es el de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, una imponente iglesia católica de Montreal. Tal cual contó el periodista Dan Bilefsky en el New York Times, hace poco dio un show el desfachatado comediante de Quebec Sugar Sammy. Lo grabó dentro de uno de los antiguos confesionarios de madera, mientras una numerosa audiencia reunida en la antigua iglesia reía a carcajadas.



Es que Nuestra Señora del Perpetuo Socorro es ahora el Théâtre Paradoxe (Teatro Paradoja), luego de una transformación que costó casi tres millones de dólares. En su enorme salón donde antes se asistían a misas y bautismos ahora se celebran conciertos tributo a Led Zeppelin, lecciones de zumba, programas de TV y hasta fiestas fetichistas, entre otros eventos.



La ex iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Montreal.



Incluso se organizó una fiesta de "Halloween de crucifijos" en la que bailarines semidesnudos con prendas de cuero bailaban frente a una cruz iluminada.



Sin embargo, el director del teatro, Gérald St. Georges, es católico y aclaró que su función principal aún era sagrada y no profana. Explicó que el objetivo era enseñar habilidades teatrales a personas que fueron adictas a las drogas, delincuentes jóvenes y gente que abandonó los estudios secundarios, para que puedan ingresar en el mercado laboral.



Las transformaciones radicales de tantas iglesias de Quebec reflejan el declive drástico del catolicismo en una provincia que, sin embargo, es de mayoría católica: las estadísticas dicen que del 95 % de la población iba a misa en la década de los 50, hoy sólo lo hace el 5 %.



Resto pop, gimnasio y quesería



En la iglesia de San Matías Apóstol, en un barrio de clase trabajadora de Montreal, ahora funciona Le Chic Resto Pop, un restaurante que sirve brochettes de pollo para los residentes y artistas bohemios, que pueden comprar 60 platos por 20 dólares.