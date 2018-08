Escaparon abuelos de un geriátrico y los hallaron en un festival de heavy metal

Dos abuelos se escaparon de un geriátrico en Alemania para asistir al Wackern Open Air, el festival más grande de heavy metal, que tuvo más de 75.000 espectadores. Como no habían avisado, una intensa búsqueda se montó hasta que finalmente fueron hallados vigorosos disfrutando de la música.



Las enfermeras de un hogar de Dithmarscher se dieron cuenta de la ausencia de los ancianos por lo que, preocupadas, avisaron a la Policía acerca de la desaparición de estos dos hombres.



Después de varias horas de búsqueda, los abuelos lograron ser localizados en el interior del masivo festival de heavy metal, algo que dejó a las autoridades sorprendidas.



La Policía alemana aseguró que se mostraban reacios a dejar el festival. "Obviamente eran amantes del metal. El asilo se organizó para llevarlos de regreso en taxis", explicó Peter Berndt, vocero de la fuerza, en declaraciones citadas por la BBC.



También destacó que se cree que los ancianos habían llegado al festival a pie y en transporte público, aunque no está claro cuándo llegaron exactamente a Wacken y cuánto tiempo pasaron en el festival. Pero no fueron los únicos abuelos, ya que otro grupo disfrutó del festival, pero con la autorización pertinente.



Wacken Open Air es un festival que se realiza desde 1990 en la ciudad de Wacken, al norte de Alemania. En esta edición, pasaron por el escenario Judas Priest, Nightwish, Ghost, Helloween, Danzig, Gojira y Children of Bodom, entre otros.