Maduro: "El nombre de Juan Manuel Santos está detrás del atentado fallido"

Internacionales Denunciaron fallido atentado contra la vida del presidente Maduro

La tarde de este sábado, se produjo al menos dos explosiones en el momento en que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, daba un discurso en Caracas durante el acto de conmemoración de los 81 años de la creación de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Tras las explosiones, el anillo de seguridad presidencial reaccionó rápidamente para proteger al mandatario con escudos kevlar.Como resultado de las explosiones, 8 uniformados de la GNB resultaron heridos, mientras que el jefe de Estado, al igual que su gabinete, salieron ilesos del atentado y fueron evacuados.

¿Quiénes estarían detrás?

"Atentado para matarme"

En su mensaje a la nación tras el atentado contra su vida, Maduro informó que parte de los autores materiales ya han sido capturados. Además dijo que esos detenidos, a los que denominó como "sicarios", ya han sido procesados."Tengo que informar que han sido capturados parte de los autores materiales del atentado contra mi vida, y se encuentran ya procesados", aseguró. Maduro también acusó a su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, de ser uno de los responsables del fallido atentado, en complicidad con la "ultraderecha" venezolana."Ha sido capturada parte de la evidencia, y no voy adelantar pero ya la investigación está muy avanzada. Sin lugar a dudas hemos despejado la situación en tiempo récord y se trata de un atentado para matarme. Y no tengo dudas que todo apunta a la ultraderecha venezolana en alianza con la ultraderecha colombiana, y que el nombre de Juan Manuel Santos está detrás de este atentado", agregó."Estoy seguro aparecerán todas las pruebas, pero los primeros elementos de investigación apuntan a Bogotá. Por eso los anuncios dramáticos del final de Maduro, del final del régimen. Es que Juan Manuel Santos entrega la Presidencia (colombiana) el 7 de agosto, y no se puede ir sin echarle una broma a Venezuela, una maldad", continuó.

Derribaron los drones

Entre tanto, el grupo anónimo denominado 'Soldados de Franela' se atribuyó en redes sociales la autoría de la 'Operación Fénix', el nombre que han dado al fallido atentado. En su cuenta de Twitter, el grupo explica que la "operación era sobrevolar 2 drones cargados de C4" y que su objetivo era el palco presidencial. "Francotiradores de la guardia de honor derribaron los drones antes de llegar al objetivo. Demostramos que son vulnerables, no se logró hoy pero es cuestión de tiempo", ha advertido.Además, los 'Soldados de Franela' han emitido un comunicado a través de la periodista Patricia Poleo? prófuga de la justicia venezolana, luego de que la Fiscalía la acusara de formar parte del asesinato del fiscal Danilo Anderson, ocurrido en el 2004? en el que detallan los motivos que les llevaron a ejecutar la 'Operación Fénix'.

La respuesta de Colombia

Relato del atentado

"Continuaremos el rumbo"

Residentes en EE.UU

Repudio internacional al atentado

Solidaridad con Maduro

Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Colombia ha rechazado "enfáticamente" las acusaciones hechas por Maduro contra Juan Manuel Santos. "Resultan absurdos y carecen de todo fundamento los señalamientos de que el mandatario colombiano sería responsable del supuesto atentado", señala la Cancillería en un comunicado."Ya es costumbre que el mandatario venezolano culpe permanentemente a Colombia de cualquier tipo de situación. Exigimos respeto por presidente Juan Manuel Santos, por el Gobierno y por el pueblo colombiano", destaca el documento.En su mensaje a la nación, el presidente venezolano relató cómo vivió el atentado. Dijo que al escuchar la primera explosión pensó que se trataba de "un fuego pirotécnico", pero en cuestión "de microsegundos" hubo una segunda explosión que, según el relato del mandatario, ocurrió a su "lado derecho".En opinión de Maduro, las personas que luego se ven corriendo en las imágenes, lo hicieron por efectos de "la onda explosiva". Luego de eso se activó el dispositivo de seguridad para su resguardo y evacución."No han podido conmigo ni podrán conmigo, y no han podido ni podrán con nosotros, continuaremos el rumbo de una patria que quiere paz, desarrollo, prosperidad", manifestó Maduro, asegurando que tras el fallido atentado está "más decidido que nunca a luchar, a hacer la revolución".Maduro además aseguró que él es la "garantía de la paz" para que la "burguesía y a la oposición vivan" en Venezuela. "Si algún día me hicieran algo, tendrían que verse las caras con millones de humildes, de obreros, campesinos y soldados en las calles haciendo justicia por su propia mano y no quedaría polvo sobre polvo", añadió.Según el mandatario, es precisamente eso lo que EE.UU. y la oligarquía colombiana "están buscando", "una Venezuela en guerra civil". "Es muy grave. Se pasaron y se comieron la luz la ultraderecha venezolana en su odio y desesperación. Claro como no viven en Venezuela contratan a un grupo de sicarios que ya están capturados y debidamente procesados", reiteró."Las primeras investigaciones indican que varios de los responsables intelectuales financistas" de este atentado residen en el estado de Florida, EE.UU., dijo. Al respecto, manifestó que espera que el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, "esté dispuesto a combatir grupos terroristas que pretenden cometer magnicidios o atentados contra los países pacíficos como Venezuela".En opinión del jefe de Estado de la República Bolivariana, la oposición venezolana ha decidido atentar contra su vida debido al "programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica" impulsada por su Gobierno, y que ayudará a "voltear" la difícil situación económica por la que atraviesa el país.El presidente de Bolivia, Evo Morales, a través de su cuenta de Twitter, expresó su fuerte rechazo al atentado contra su homólogo venezolano. "Repudiamos enérgicamente una nueva agresión y cobarde atentado contra el hermano presidente Nicolás Maduro y el pueblo bolivariano", escribió Morales. "Después del fracaso en su intento por derrocarlo democrática, económica, política y militarmente, ahora el imperio y sus sirvientes atentan contra su vida", añadió.El Ministerio de Exteriores boliviano también condenó este "cobarde atentado". La Paz "lamenta profundamente que se use métodos terroristas, que vulneran los principios políticos fundamentales de la democracia, poniendo en riesgo la vida de seres humanos", lamentó la Cancillería.El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, por su parte, envió una nota de solidaridad a Maduro, en el que repudió el "criminal atentado terrorista" ejecutado por "fuerzas tenebrosas de derecha, que llenos de odio y derrotados en todas partes, pretenden seguir asolando nuestra América y destruyendo los procesos libertarios".La Cancillería de Cuba, a través de su cuenta de Twitter, también se unió al mensaje de "solidaridad e irrestricto apoyo" a Venezuela y su presidente. "El general de Ejército, Raúl Castro, primer secretario del Partido Comunista de Cuba, y el presidente Miguel Díaz-Canel, condenan enérgicamente el intento de atentado" contra Maduro, destacó el Ministerio en otro tuit.Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Rusia ha expresado una "condena enérgica" al fallido atentado, señalando que tales acciones "evidentemente" tuvieron como objetivo "desestabilizar la situación en el país" tras recientes eventos políticos de importancia en el país sudamericano.Mientras tanto, la Cancillería de España ha reiterado su "firme condena a la utilización de cualquier tipo de violencia con fines políticos", deseando además una "pronta recuperación" a los heridos. Fuente: (RT).-