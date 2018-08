Policía mató a un joven con síndrome de down que portaba una pistola de juguete

Un joven de 20 años con síndrome de down murió en Suecia luego de ser baleado por un policía que, según su testimonio, era peligroso. Llevaba una pistola de juguete.



El episodio ocurrió ayer a la mañana en un barrio de Estocolmo. Eric Torrell (20), quien padece síndrome de Down y autismo, había escapado de su casa, por lo que su padre avisó a las autoridades para que ayudaran a localizarlo.



A las pocas horas, un vecino del distrito de Vasastan se comunicó con la Policía para advertir que había visto a un hombre joven con una pistola disparando a todas partes. De inmediato, los efectivos se trasladaron al lugar, donde encontraron al joven con Down, mientras jugaba con una pistola de juguete.



Los efectivos le gritaron a Eric que "dejara su arma", pero éste disparó su juguete y los tres policías accionaron sus armas verdaderas hiriendo de muerte al muchacho, indicó el diario sueco Expressen.



"No puedo entenderlo, nunca ha lastimado a una mosca, era la persona más amable del mundo. No podía hablar, sólo podía decir 'mamá, mamá'. Era como un niño de tres años", señaló Katarina Söderberg, madre de Eric.



Tras el hecho, una investigación se inició para determinar la responsabilidad de los policías. Desde la fuerza de Estocolmo dijeron que sus agentes actuaron en una "situación amenazante" para ellos, mientras que el fiscal Martin Tiden indicó que varios oficiales dispararon sus armas contra Torrell.



"El hombre sostuvo un objeto parecido a un arma, y los oficiales abrieron fuego después de juzgar la situación como amenazante", expresó Tiden.



Tras el hecho, una investigación se inició para determinar la responsabilidad de los policías. Desde la fuerza de Estocolmo dijeron que sus agentes actuaron en una "situación amenazante" para ellos, mientras que el fiscal Martin Tiden indicó que varios oficiales dispararon sus armas contra Torrell.



"El hombre sostuvo un objeto parecido a un arma, y los oficiales abrieron fuego después de juzgar la situación como amenazante", expresó Tiden.