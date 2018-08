La hija de Trump en contra de su padre por sus políticas sobre inmigrantes

Foto: Ivanka Trump, junto a su hermano Eric Trump

Ivanka Trump, hija y asesora del presidente estadounidense, Donald Trump, discrepó hoy de algunas de las decisiones más controvertidas de su padre, como la separación familiar de inmigrantes irregulares y sus habituales ataques a los medios de comunicación, a los que llama "el enemigo del pueblo".



"Me opongo con vehemencia a la separación familiar, la separación de padres e hijos", declaró Ivanka al ser preguntada por el asunto durante una entrevista concedida a la cadena pública C-SPAN.



La joven consideró que la política de "tolerancia cero" adoptada por el Gobierno estadounidense en abril, consistente en separar en la propia frontera con México a aquellas familias que habían entrado irregularmente en el país, ha llevado a la Administración a un "punto bajo".



No obstante, la hija del presidente reconoció que el tema de la inmigración "es un asunto complejo" y defendió la importancia de respetar las leyes vigentes por el bien de los propios menores.



"Mi madre (Ivana Trump) se crió en la República Checa comunista, pero somos un país de leyes. Ella vino legalmente a este país. Tenemos que tener mucho cuidado de no incentivar un comportamiento que ponga en peligro a los pequeños, que les exponga al tráfico de personas", señaló.



Asimismo, Ivanka también se mostró contraria al trato que su padre y parte del Gobierno le dispensan a muchos medios de comunicación, a los que frecuentemente se refieren como "fake news" (noticias falsas) e, incluso, como el "enemigo del pueblo".



"No, no creo que los medios sean el enemigo del pueblo", afirmó de manera categórica, si bien, dijo que entiende que "haya gente preocupada y molesta cuando siente que está siendo atacada" por los periodistas.



"Puedo contar mi propia perspectiva personal, que yo también he sufrido mi cuota de información sobre mi persona que sé que no era completamente fiel a la realidad", justificó Ivanka.