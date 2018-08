Un avión se desplomó en México, a cinco minutos de haber despegado

Un avión de la empresa Aeroméxico con por lo menos 80 pasajeros a bordo se desplomó hoy en el estado de Durango, en el norte de México, cinco minutos después de haber despegado, reportaron medios locales. Hasta el momento no se informó si hay víctimas.



El Vuelo 2431 cubría la ruta Durango - Ciudad México, operado por un avión Embraer 190 con capacidad para 100 pasajeros. En su cuenta de Twitter, la empresa Aeroméxico reportó que "tuvo conocimiento de un accidente en Durango y estamos trabajando para verificar la información y obtener detalles".



El gobernador del estado, José Aispuro, dijo que, hasta el momento, no existe un número de heridos o muertos por este accidente. "Se confirma que no hubo fallecidos en el accidente del vuelo #AM2431. En estos momentos se encuentra parte del Gabinete, encabezado por la Coordinadora Rosario Castrol, para atender a los lesionados y cooperar con las autoridades del aeropuerto en la atención de éste suceso", confirmó via Twitter.



En tanto, a través de su cuenta oficial de Twitter, la compañía confirmó el incidente. "Aeroméxico ha tenido conocimiento de un accidente en Durango y estamos trabajando para verificar la información y obtener detalles. Siga nuestros canales oficiales de comunicación para mayor información".