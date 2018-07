Perro se robó una cámara GoPro y la huida quedó filmada

Bless this doggo who stole a GoPro pic.twitter.com/tZwVdniJoQ — Jon Christian ? (@Jon_Christian) 29 de julio de 2018

Un perro de color negro con una mancha blanca en la cara protagonizó una divertida persecución, luego de robarle la cámara GoPro a su dueño. El animal comenzó a correr mientras registraba su huida en un video que tiene más de 11 millones de vistas.El perro aparece todo el tiempo en primer plano. En las primeras imágenes se ve de fondo a otros dos animales que, al parecer, son sus amigos y su dueño, con un buzo rojo y anteojos, que no logra alcanzarlo para que le devuelva la cámara.En algunas partes parece que está cerca de agarrarlo, sin embargo el perro es mucho más rápido y astuto. Si bien se detiene en varias ocasiones, nadie logra quitarle la cámara de la boca durante el video de casi 40 segundos.La filmación fue compartida en Twitter por Jon Christian del diario The Boston Globe y ya tuvo más de 700 mil retuits y casi 300 mil 'Me gusta'. La actitud del animal causó ternura entre los usuarios, que calificaron la persecución como "hermosa" y hasta otros que pidieron que le pongan de fondo la canción de la película Misión Imposible.