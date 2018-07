Crearon bolsas de plástico solubles en agua que no contaminan el medioambiente

Los investigadores de la empresa chilena SoluBag han creado unas bolsas de plástico solubles en agua que no dañan el medioambiente, informa AFP. La innovación no contiene los perjudiciales derivados de petróleo del plástico ordinario, que fueron sustituidos por derivados de una caliza no contaminante.Roberto Astete y Cristian Olivares, las personas detrás de la creación de estas bolsas biodegradables, esperan comenzar a comercializar su producto en octubre en Chile. Este país fue uno de los primeros en América Latina en prohibir el uso comercial de las bolsas plásticas, señala AFP.En una conferencia de prensa, Astete y Olivares mostraron la solubilidad inmediata de sus bolsas. Afirmaron que lo único que queda en el agua es carbono, que "no tiene ningún efecto en el cuerpo humano", explicó Astete, director general de la empresa.Para demostrarlo, el directivo incluso bebió unos vasos del agua en la que acababa de disolver la bolsa. Los creadores aseguraron que el producto se podrá destruir en pocos minutos, a diferencia del plástico tradicional, que puede permanecer hasta cientos de años en el medio ambiente antes de desaparecer por completo.Asimismo, los emprendedores señalaron que se puede programar la temperatura del agua a la que se disuelve la bolsa, por lo que precipitaciones externas como la lluvia no impedirán su uso.Aparte de las de plástico, SoluBag está desarrollando también bolsas de tela soluble reutilizables. Asimismo, planean usar este material para la creación del uniforme para personal médico. Fuente: (RT).-