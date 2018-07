Desapareció avioneta en la que viajaba el ministro de Agricultura de Paraguay

Una avioneta en la que viajaban el ministro de Agricultura y Ganadería de Paraguay, Luis Gneiting, y el viceministro de Ganadería, Vicente Ramírez, el piloto y el copiloto encuentra desaparecida desde las 18:30 de este miércoles. Así lo confirmaron autoridades de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) del vecino país.



"Se confirma la desaparición de la avioneta que salió desde Ayolas. Desde la Dinac (Dirección Nacional de Aeronáutica Civil) se está trabajando en la búsqueda, no hay ninguna señal", manifestó Aguilar a la radio paraguaya 970 AM.



La aeronave despegó de Ayolas a la ciudad de Asunción. Según datos de la Dinac, no hubo llamado de emergencia alguno ni alertas de problemas con la aeronave.



Tiene una baliza de localización que en caso de que ocurra un accidente se activa. Hasta el momento no hay señal de eso.