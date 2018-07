Niños pintaron un caballo en el marco de una actividad recreativa

Gran indignación provocó entre proteccionistas de animales la imagen de un caballo blanco pintado por niños. Se trató de una actividad escolar practicada en Brasilia.Según informó La Nación, la Sociedad Hípica de Brasilia organizó la jornada educativa. Las fotos de un caballo blanco cubierto de dibujos en su pelaje indignaron a muchos proteccionistas y usuarios de redes sociales.Desde la institución aseguraron que el animal no sufrió estrés y que se encuentra en buenas condiciones."Ellos tuvieron la brillante idea de colocar al caballo como lienzo de pintura, diciendo que sería una actividad pedagógica, dijeron que era un caballo rescatado, pero eso no justifica, la crueldad es la misma", denunció la abogada y activista Ana Paula Vasconcelos.El responsable de marketing de la Escuela de Equitación de Hípica, Muriell Marques, dijo que la pintura usada no tóxica y no hace daño al caballo ni al niño. "Es visible que el animal está tranquilo, que no estaba estresado", aseguró.Los fiscales del Instituto Brasilia Ambiental (Ibram) y del Instituto Brasileño del Medio Ambiente (Ibama) se presentaron a la escuela y aseguraron que, "no se configuraron malos tratos y el animal estaba en buenas condiciones".