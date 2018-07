Trump a Irán: "Nunca amenace a EE.UU. o sufrirá las consecuencias"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , lanzó una amenaza y lo hizo por Twitter . Anoche, el republicano recurrió una vez más a su canal de comunicación favorito y advirtió a su homólogo iraní, Hassan Rohani, que enfrentará graves consecuencias por amenazar a su país.



Su actitud fue una reacción. También ayer Rohani aseguró que "Estados Unidos debe entender bien que la paz con Irán es la madre de todas las paces, y que la guerra con Irán es la madre de todas las guerras". Además, había alertado a Trump de que "no juegue con la cola del león" y amenace a Irán, "o se arrepentirá".



Entonces, el mandatario no se quedó callado y publicó en su red social y en letra mayúscula: "Al presidente iraní Rohani: NUNCA, NUNCA AMENACE A LOS ESTADOS UNIDOS O SUFRIRÁ CONSECUENCIAS POCAS VECES VISTAS ANTES A LO LARGO DE LA HISTORIA. NO SOMOS MÁS UN PAÍS QUE SOPORTARÁ SUS PALABRAS DEMENTES DE VIOLENCIA Y MUERTE. ¡TENGA CUIDADO!".



Apenas horas más tarde, la agencia de noticias estatal iraní, IRNA, describió el tuit de Trump como una "reacción pasiva" a las palabras de Rohani y fue por más: dijo que su comentario imitaba y copiaba el del ministro de Exteriores, Mohammad Javad Zarif, quien en el pasado advirtió a Occidente que "nunca amenace a un iraní".



A principios de año, Trump retiró a Estados Unidos de un pacto internacional para evitar que Teherán desarrollase un arma nuclear y ordenó aumentar las sanciones contra la república islámica. El acuerdo histórico de 2015 somete a Irán a un estricto control de sus actividades nucleares con el fin de impedir que el país se dote del arma atómica. A cambio, se debían levantar las sanciones internacionales contra Teherán con la perspectiva de nuevas inversiones.



La escalada de tensión se da asimismo en medio del traslado de la embajada estadounidense en Israel desde Tel Aviv a Jerusalén y de la prohibición para entrar a EE.UU. impuesta a ciudadanos de naciones con mayoría musulmana. La nueva respuesta de Irán El jefe de la milicia iraní Basij afirmó hoy que las amenazas del presidente estadounidense forman parte de una "guerra psicológica".



"Las declaraciones de Trump contra Irán se enmarcan en una guerra psicológica. No está en posición de actuar contra Irán", señaló el general Gholam Hosein Gheypur. "Los que tienen miedo de la guerra psicológica de este presidente loco sabrán que Estados Unidos sólo se contentará con nuestra aniquilación", agregó.



Sin embargo, el militar se mostró convencido e indicó que el pueblo iraní y "las Fuerzas Armadas se levantarán en contra de nuestros enemigos y lograrán sus fines".