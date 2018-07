Mujica respaldó el aborto legal en Argentina y pidió que los hombres se callen

El ex presidente de Uruguay José "Pepe" Mujica grabó un video en respaldo al proyecto que propone la legalización del aborto en la Argentina y se mostró con el característico pañuelo verde de la militancia a favor de la iniciativa."A ninguna mujer le gusta tener que pasar por el trance de abortar", aseguró el ex mandatario uruguayo.Mujica recibió a dirigentes peronistas en Uruguay y en ese marco grabó un video para acompañar al sector que impulsa la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, cuestión que se permite en el país vecino desde 2011."Mujeres pobres, aisladas y en soledad, tienen que hacerle frente a situaciones que no tienen salida y tienen un doble castigo. Un castigo de clase. Y tienen que cargar con la irresponsabilidad de los hombres", expresó el ex presidente oriental.

Agregó: "Por eso, mi solidaridad con el pueblo argentino, mi solidaridad por los que entienden estas cosas y la esperanza de que los que no entienden, en primer término, si son hombres, que se callen la boca".El ex mandatario recibió a un grupo de dirigentes peronistas encabezados por Alberto Fernández e integrado por Santiago Cafiero, Guillermo Justo Chaves, Miguel Cuberos, Aníbal Pitelli, Camila García, Guillermo Elizalde, Federico Martelli y Claudio Ferreño.